ВТБ: 40% россиян готовы оформить рыночную ипотеку с планом на будущее рефинансирование

Почти 40% жителей России, рассматривающих для покупки жилья рыночную ипотеку, готовы оформить кредит по текущей ставке с расчетом на рефинансирование в будущем, сообщает пресс-служба банка ВТБ.
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