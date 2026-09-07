На аукционе в ОАЭ за белого сокола заплатили полмиллиона долларов

Редкий белый сокол продан за рекордные 2,1 млн дирхамов (около 571 тысячи долларов США). Покупатель приобрел его на аукционе, состоявшемся в рамках Международной выставки охоты, рыболовства, коневодства и спортивного снаряжения в Абу-Даби.