На аукционе в ОАЭ за белого сокола заплатили полмиллиона долларов

Редкий белый сокол продан за рекордные 2,1 млн дирхамов (около 571 тысячи долларов США). Покупатель приобрел его на аукционе, состоявшемся в рамках Международной выставки охоты, рыболовства, коневодства и спортивного снаряжения в Абу-Даби.
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