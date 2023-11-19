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Врач предупредил орловцев о серьёзных последствиях коклюша

Врач предупредил орловцев о серьёзных последствиях коклюша

Орловских инфекционистов беспокоит ситуация с коклюшем. Если ещё несколько лет назад в регионе были единичные случаи этого заболевания, то за 10 месяцев текущего года 47 орловцев заразились данной инфекцией.

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