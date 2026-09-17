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Цена на популярный напиток выросла в пять раз быстрее инфляции

Цена на популярный напиток выросла в пять раз быстрее инфляции

Традиционная литровая кружка пива на мюнхенском фестивале «Октоберфесте» будет стоить в этом году в среднем 15,61 евро .

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