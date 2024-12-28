Расчетный центр Подмосковья провел новогодний марафон добра в 9 округах

Единый расчетный центр Подмосковья завершил новогодний «Марафон добра». В его рамках сотрудники МосОблЕИРЦ посетили девять округов и поздравили с праздником воспитанников социально-реабилитационных и семейных центров.
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