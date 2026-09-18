NATS объяснила сбой британских аэропортов ошибкой ПО 8 сентября

8 сентября сбой в программном обеспечении нарушил работу более 15 аэропортов Великобритании. NATS сообщила, что неисправность ПО вызвала отмену более 2 тысяч рейсов, затронув свыше 300 тысяч пассажиров.
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