В Москве объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, ожидается гроза и ливень с порывами ветра до 15 метров в секунду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии