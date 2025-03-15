Мигрант ID: Почему власти тянут с внедрением «цифровой подноготной»?

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Евгений
    Уважаемый, а вот без прочтения этого письма Витькой с Валькой понять им конечно было невозможно, что бросать на смерт...Читая это прощаль...
  • Иван Ураганов
    Уничтожить бандеровскую тварь без сожаления,пленных не брать!!!!!Читая это прощаль...
  • ninikooo Митусова
    Это письмо нужно прочесть по всем каналам ТВ, чтобы гниды, которые докладывали Президенту» все хорошо, прекрасная мар...Читая это прощаль...

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