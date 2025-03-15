Мигрант ID: Почему власти тянут с внедрением «цифровой подноготной»?

Электронный идентификатор поставит гастарбайтеров под строгий контроль Сергей Аксёнов Фото: Александр Демьянчук/ТАСС В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, которое легализовало более 150 тысяч мигрантов.
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