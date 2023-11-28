Первые кадры поражения в бою немецкого танка Leopard 1A5 на фронте у Купянска (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликованы первые кадры поражения немецкого танка Leopard 1A5 на фронте у Купянска. Танк был точно накрыт нашей артиллерией и брошен противником в ходе боя в районе посёлка Вишнёвое на границе ЛНР и Харьковской области.
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