Происшествия

11 подписчиков

В Красноярском крае полицейские и общественники познакомили дошколят с работой кинологической службы полиции

Общественный совет при МО МВД России «Ачинский» организовал для дошколят экскурсию в кинологическое подразделение полиции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх