Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...
  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...

«Дизель» не отпускает Никиту Ли в «Адмирал». Форвард готов выкупить себя за 2 млн рублей, клуб это не устраивает («Матч ТВ»)

Форвард Никита Ли не может уйти из «Дизеля», клуб не согласен на выкуп контракта за 2 млн рублей. В прошлом сезоне 25-летний нападающий набрал 38 (20 +18) очков в 52 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх