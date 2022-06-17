«Дизель» не отпускает Никиту Ли в «Адмирал». Форвард готов выкупить себя за 2 млн рублей, клуб это не устраивает («Матч ТВ»)

Форвард Никита Ли не может уйти из «Дизеля», клуб не согласен на выкуп контракта за 2 млн рублей. В прошлом сезоне 25-летний нападающий набрал 38 (20 +18) очков в 52 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.