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Zero Hedge

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Credit Card Chargebacks Surge As E-Commerce & Cashless Society Gets Messy For Consumers

Credit Card Chargebacks Surge As E-Commerce & Cashless Society Gets Messy For Consumers

Credit Card Chargebacks Surge As E-Commerce & Cashless Society Gets Messy For Consumers US consumers are disputing card purchases at a record pace, as online fraud, confusing billing practices, and sneaky subscription charges drive a surge in chargebacks.

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