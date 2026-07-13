Credit Card Chargebacks Surge As E-Commerce & Cashless Society Gets Messy For Consumers US consumers are disputing card purchases at a record pace, as online fraud, confusing billing practices, and sneaky subscription charges drive a surge in chargebacks.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии