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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Митрофанов о матчах РПЛ в непогоду: «Возможно, регламент несовершенен, но менять его за час до игры никто не может»

— РФС тоже не может переносить матчи. Есть регламент, там прописаны все основания, по которым может состояться перенос.

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