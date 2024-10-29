ВМС США извинились за уничтожение деревни индейцев на Аляске

Военно-морские силы США приносят извинения за то, что в октябре 1882 года американские моряки сожгли деревню Ангун на юго-востоке Аляски, где проживали индейцы племени тлинкитов, заявил командующий северо-западным регионом ВМС контр-адмирал Марк Сукато.