Почему вратарям запретили играть руками: причина поразит вас

Необычное правило.Современный футбол нельзя представить без красивых вратарских спасений. Голкиперы часто становятся героями матчей, играя в буквальном смысле на высоте — им разрешено касаться мяча руками.
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