Группировка "Центр" уничтожила два пункта управления дронами ВСУ в зоне СВО

Подразделения группировки "Центр" российских войск в течение дня нанесли 50 авиационных ударов по позициям украинских войск в районах Тоненького, Северного, Новобахмутовки и Бердычей в зоне проведения спецоперации.
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