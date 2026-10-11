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Спорт Уик-Энд

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Кордоба: В конце концов мы играли против 14 человек, говорить о судьях в РПЛ - это потеря времени

Кордоба: В конце концов мы играли против 14 человек, говорить о судьях в РПЛ - это потеря времени

«К сожалению, у нас не получилось добиться желаемого результата, - заявил после поражения в матче 10-го тура РПЛ от «Зенита» (2:3) форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

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