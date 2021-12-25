Жириновский призвал Путина отменить ЕГЭ, но не везде

Владимир Жириновский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Отменить ЕГЭ на Дальнем Востоке, чтобы стимулировать приток студентов в регион, предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.