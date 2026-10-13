Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Почему ручка пластикового окна стала тугой: 5 причин и план действий

Почему ручка пластикового окна стала тугой: 5 причин и план действий

Заметили, что привычное движение руки при открывании окна вдруг потребовало заметного усилия? Когда ручка сопротивляется, а створка уже не слушается так легко, как в первые годы после установки, это всегда сигнал.

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