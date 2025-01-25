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Царьград

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Разрушительная политика Западной Европы: Карлсон увидел стремление самоликвидироваться

Разрушительная политика Западной Европы: Карлсон увидел стремление самоликвидироваться

Американский журналист Такер Карлсон увидел в разрушительной политике Западной Европы стремление к самоликвидации.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Этот путь они сами себе выбрали, пусть идут по нему дальше. Что тут ещё им пожелать.
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13 час.

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