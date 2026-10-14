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Иркутск Сегодня

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Образование, культура, экономика: иркутские журналисты увидели, как Китай строит связи с Россией

12 октября в Маньчжурии стартовала медиапоездка российских журналистов по Китаю «Свидетели новой эпохи Китая».

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