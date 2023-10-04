Режиссер сериала "Спроси Марту" рассказала о конфликтах на съемках

Героиня Ольги Сутуловой делает все, что положено успешной девушке с железным характером. Она гоняет по Москве на крутой тачке, врывается в офисы тех, кто стал источником женских обид, и готова сеять хаос и разрушения, если таким образом можно достичь своей цели.