Daily Storm

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«Зачем вам паспорт?»: депутат Хинштейн предложил лишать оппозиционеров гражданства России

«Зачем вам паспорт?»: депутат Хинштейн предложил лишать оппозиционеров гражданства России

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о гражданствеГлава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что поддерживает законопроект президента Владимира Путина о гражданстве, но документ можно доработать.

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