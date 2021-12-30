«Зачем вам паспорт?»: депутат Хинштейн предложил лишать оппозиционеров гражданства России

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о гражданствеГлава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что поддерживает законопроект президента Владимира Путина о гражданстве, но документ можно доработать.
Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о гражданствеГлава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что поддерживает законопроект президента Владимира Путина о гражданстве, но документ можно доработать.
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