В Бобруйском районе соседи спасли пенсионерку и ее сына из горящей квартиры.

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще до приезда МЧС с ликвидацией пожара в квартире в Бобруйском районе успешно справились соседи погорельцев, которые вывели из горящего помещения пенсионерку и ее пожилого сына.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии