Вот и стали царем «горы»: Астраханская область планомерно шла к первому месту в России по числу мусорных свалок

Хотя вся страна уже два года сокращает их количество. В понедельник аналитическая служба аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza представила исследование о ситуации с несанкционрованными свалками в стране на основе данных Росприроднадзора за 2023 год.
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