Президент «Оренбурга» Дмитрий Рубашко в комментарии «СЭ» заявил, что главный тренер команды Ильдар Ахметзянов продолжает работу в клубе, несмотря на сообщения о его возможном назначении в «Рубин».
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