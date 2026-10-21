Украина должна хотеть заключить соглашение с Россией, поскольку США и Европа потратили на содержание киевского режима целое состояние.
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