FT: Китайские подпольные банки отмывают деньги наркокартелей и итальянской мафии

В США возникла новая глобальная сеть отмывания денег, в которой участвуют мексиканские наркоторговцы, китайские подпольные банки и посредники, а также китайские экспаты, спешно покидающие Поднебесную и стремящиеся поскорее вывести свой капитал.
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