Тренер "Питтсбурга" Салливан назвал отличной игру Малкина в матче с "Кэпиталз"

Главный тренер "Питтсбург Пингвинз" Майк Салливан после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтон Кэпиталз" признался, что ожидал, что российский нападающий Евгений Малкин сумеет в этом поединке найти свою игру.