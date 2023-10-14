Тренер "Питтсбурга" Салливан назвал отличной игру Малкина в матче с "Кэпиталз"

Главный тренер "Питтсбург Пингвинз" Майк Салливан после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтон Кэпиталз" признался, что ожидал, что российский нападающий Евгений Малкин сумеет в этом поединке найти свою игру.
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