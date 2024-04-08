В Карагандинском акушерско-гинекологическом центре проходит акция "Счастливые часы"

Региональный акушерско-гинекологический центр продолжает акцию «Счастливые часы». Весь апрель по вторникам, средам и четвергам жительницам Караганды оказывается бесплатная медицинская помощь, передает пресс-центр Акимата Карагандинской области.
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