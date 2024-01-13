В России нарастили производство высокоточных боеприпасов

КТРВ: с начала СВО выпуск высокоточных боеприпасов нарастили в пять раз Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) с начала специальной военной операции (СВО) нарастила выпуск отдельных видов высокоточных боеприпасов.
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