«Генералиссимус Суворов» завершил переход к месту постоянного базирования на Камчатке

В проекте реализованы принципиально новые технические решения. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» завершил переход с Северного флота на Тихоокеанский флот к месту постоянного базирования на Камчатке.
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