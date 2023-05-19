Военное обозрение

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Российская армия получила специальный тренажёр «Конус» для подготовки операторов переносных зенитных комплексов

Российская армия получила специальный тренажёр «Конус» для подготовки операторов переносных зенитных комплексов

Российская армия получила новый тренажер для обучения операторов переносных зенитных ракетных комплексов, позволяющий подготовить специалистов без расхода боеприпасов.

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