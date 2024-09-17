Михаил Попшой встретился с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой сегодня провел двустороннюю встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на полях Министерской конференции Платформы партнёрства для Молдовы.
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