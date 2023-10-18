Исследователи выявили возраст наступления старости: результаты опроса МГУ и РАН

Исследователи МГУ и РАН выяснили, в каком возрасте граждане РФ начинают считать себя старыми.По данным совместных исследований МГУ и РАН, в субъективном восприятии граждан РФ возраст наступления старости в среднем составляет 70,7 года.
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