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Житель Краснодарского края задержан за попытку передать секретные данные Украине

Житель Краснодарского края задержан за попытку передать секретные данные Украине

Кубанца задержали сотрудники ФСБ России.Специалисты управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали местного жителя, который, предварительно, планировал передавать секретные данные о действиях войск ВС РФ Главному управлению разведки (ГУР) Украины.

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