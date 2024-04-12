Житель Краснодарского края задержан за попытку передать секретные данные Украине

Кубанца задержали сотрудники ФСБ России.Специалисты управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали местного жителя, который, предварительно, планировал передавать секретные данные о действиях войск ВС РФ Главному управлению разведки (ГУР) Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии