Экономический фронт Украины

Борис Джерелиевский 18 сентября 2024 г., 14:46 Способность восстановить жизнь в освобожденных регионах определит будущие границы РФ Оценивая возможности и перспективы Украины, об экономическом аспекте жизни этой страны говорят едва ли не в последнюю очередь.