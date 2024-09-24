Киев призвал МОК не допускать детей из РФ до шахматных турниров под флагом

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины направил обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой не допускать российских и белорусских детей до 12 лет к участию в шахматных турнирах под национальными флагами.
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