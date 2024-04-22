Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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После закрытия путепровода в Гагарине увеличились цены на такси

После закрытия путепровода в Гагарине увеличились цены на такси

Резко взлетела и стоимость проезда в общественном транспорте Смоляне возмущены тем, как поднялись цены на такси и общественный транспорт в Гагаринском районе после того, как там закрыли путепровод через железную дорогу Москва-Минск.

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