После закрытия путепровода в Гагарине увеличились цены на такси

Резко взлетела и стоимость проезда в общественном транспорте Смоляне возмущены тем, как поднялись цены на такси и общественный транспорт в Гагаринском районе после того, как там закрыли путепровод через железную дорогу Москва-Минск.
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