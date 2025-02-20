Генштаб: от ВСУ освобождено 75% ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Российские вооруженные силы установили контроль над примерно 75% территории Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей, в то время как в Луганской Народной Республике под контролем ВСУ остается менее 1% территории.
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