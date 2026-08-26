В сентябре православные встретят 7545-й год от сотворения мира

Сентябрь 2026 года открывает новый церковный год, который начнётся 14 сентября. В этом месяце православные отмечают великие праздники: Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) и Воздвижение Креста Господня (27 сентября).
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