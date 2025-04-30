ЦИК представил новую схему избирательных округов для выборов в Госдуму. Челябинцев ждут изменения

ЦИК перетасовал состав районов в избирательных округах на выборах депутатов федерального парламента. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центральной избирательной комиссии России, избирком принял постановление о представлении в Государственную думу обновленной схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов нижней палаты парламента.
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