Прокуратура Петербурга помогает пенсионерке аннулировать запись акта о смерти

Прокуратура Санкт-Петербурга восстанавливает права пенсионерки, которую ошибочно объявили умершей. В сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга говорится, что заявительница в 2015 году ушла из дома и не вернулась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии