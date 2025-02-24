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Эксперт Баранов обсудил необходимость внедрения гибкого тарифа на парковку

Эксперт Баранов обсудил необходимость внедрения гибкого тарифа на парковку

В Санкт-Петербурге рассматривается возможность введения дифференцированного тарифа на платную парковку, который будет направлен на повышение цен за размещение автомобилей в наиболее загруженных районах города.

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