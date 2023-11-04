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Экзамен для Маугли: государство готово признать детей мигрантов родными?

Экзамен для Маугли: государство готово признать детей мигрантов родными?

Психолог Дамиан Синайский объяснил, чем чревато создание «языковых анклавов» в России Павел Еськов Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС Материал комментируют: Дамиан Синайский Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова высказала мнение, что для детей мигрантов в России необходимо ввести языковой тест перед поступлением в детсады и школы.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Больше России заняться нечем. Как обезьян дрессировать.
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3 час.
Алексей Смирнов
Тест на знание языка должен быть при пересечении границы.
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2 час.
Ирина Черных
Дело даже не в самих мигрантах, а в низком уровне их развития. Если малоразвитых людей в большом количестве запустить в страну, то это приведёт к понижению  уровня развития  россиян, со всеми вытекающими последствиями.
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1 час.

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