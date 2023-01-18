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Врач: во время крещенских купаний растет число инфарктов и инсультов

Врач: во время крещенских купаний растет число инфарктов и инсультов

Медики каждый год фиксируют увеличение количества обращений во время крещенских купаний. Люди приходят к врачам с травмами, пневмониями, обострением хронических заболеваний, а еще растет количество инфарктов и инсультов в первые сутки после купания.

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