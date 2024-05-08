В День Победы 9 мая 2024 года закроют семь станций московского метрополитена Владислав Висл9 мая 2024 года в Москве в честь празднования Дня Победы будет введено временное ограничение на движение транспорта.
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