Учёные из Дубны модернизируют нейтринный телескоп в водах Байкала

Работы по совершенствованию телескопа осложняют погодные условия.Нейтринный телескоп Baikal-GVD, впервые запущенный в 2021 году, проходит сейчас через ряд модификаций, призванных расширить его функционал.
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