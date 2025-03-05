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Царьград

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Учёные из Дубны модернизируют нейтринный телескоп в водах Байкала

Учёные из Дубны модернизируют нейтринный телескоп в водах Байкала

Работы по совершенствованию телескопа осложняют погодные условия.Нейтринный телескоп Baikal-GVD, впервые запущенный в 2021 году, проходит сейчас через ряд модификаций, призванных расширить его функционал.

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