Тревожный сигнал: если у вас постоянно мерзнут ноги, стоит обратиться к врачу и вот почему

Если ноги мерзнут от мороза, то это нормальная реакция организма на условия окружающей среды. Но если вы на постоянной основе чувствуете холод в ногах, даже находясь в теплых помещениях, это может говорить о серьезных проблемах со здоровьем — рассказываем, о каких.