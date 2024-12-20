Тревожный сигнал: если у вас постоянно мерзнут ноги, стоит обратиться к врачу и вот почему

Если ноги мерзнут от мороза, то это нормальная реакция организма на условия окружающей среды. Но если вы на постоянной основе чувствуете холод в ногах, даже находясь в теплых помещениях, это может говорить о серьезных проблемах со здоровьем — рассказываем, о каких.
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