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Заказчик отозвал согласование и потребовал расторгнуть договор: как подрядчик защитил результат проектных работ

Согласование проектной документации нередко становится самым рискованным этапом договора. Подрядчик может подготовить результат, направить его на рассмотрение, устранить замечания и пройти экспертизу — но окончательное согласование при этом зависит от заказчика, его учредителя, контролирующего органа либо другого участника, включенного в процедуру.

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