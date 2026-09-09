Заказчик отозвал согласование и потребовал расторгнуть договор: как подрядчик защитил результат проектных работ

Согласование проектной документации нередко становится самым рискованным этапом договора. Подрядчик может подготовить результат, направить его на рассмотрение, устранить замечания и пройти экспертизу — но окончательное согласование при этом зависит от заказчика, его учредителя, контролирующего органа либо другого участника, включенного в процедуру.